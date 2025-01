O incêndio que devastou um hotel em uma estação de esqui no centro da Turquia na terça-feira deixou 78 mortos, segundo o número final divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça, após a conclusão da identificação das vítimas.

Um balanço anterior divulgado na quarta-feira à noite pelo Ministério Público em Bolu, capital da província onde a tragédia ocorreu, indicava 79 mortos.

Famílias inteiras morreram no incêndio no hotel Grand Kartal em Kartalkaya, que começou pouco antes das 3h30 locais, disseram as autoridades.

O hotel recebia cerca de 240 hóspedes, em um período de pico de ocupação devido às férias escolares.

Sobreviventes e especialistas disseram que o sistema de alarme de incêndio do hotel de 12 andares não funcionou.

O presidente da Câmara de Arquitetura de Ancara, Derya Basyilmaz, disse à AFP que o edifício tinha apenas uma escada de emergência e não estava "conforme às normas".

Onze pessoas, incluindo um vice-prefeito de Bolu, o chefe dos bombeiros da cidade, o proprietário do Grand Kartal, seu gerente geral e seu gerente técnico, estão presas desde terça-feira como parte da investigação das autoridades.

