O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que qualquer acordo de paz com a Rússia deve ser supervisionado por pelo menos 200.000 soldados da paz europeus, segundo informações divulgadas em Kiev nesta quarta-feira (22).

Em uma mensagem no Fórum Econômico Mundial em Davos, um dia antes, Zelensky disse que qualquer acordo para encerrar o conflito com a Rússia exigiria a supervisão de um grande contingente estrangeiro de soldados da paz.

Ele explicou que, dado o tamanho do Exército ucraniano em comparação com o da Rússia, “precisamos de contingentes com um número muito grande de soldados” para garantir qualquer acordo de paz. “Duzentos mil. Esse é o mínimo. Caso contrário, não é nada”, enfatizou.

Ele acrescentou que qualquer outro acordo seria semelhante à missão de monitoramento liderada pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) no leste da Ucrânia, que se desintegrou quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala.

“Eles só tinham escritórios”, disse Zelensky, enfatizando a necessidade de uma força para impedir novos ataques russos.

O líder ucraniano reiterou várias vezes que a Ucrânia deve ser representada em qualquer negociação com as partes internacionais para encerrar o conflito.

O retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca reaviva a possibilidade de uma interrupção dos combates, já que ele prometeu acabar com a guerra, mas se recusou a explicar como faria isso.

