O Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 de virada nesta terça-feira (21) pela Liga dos Campeões graças a dois gols do argentino Julián Álvarez, que levou os 'colchoneros' ao terceiro lugar na tabela com 15 pontos e garantiu a vaga na fase final da competição.

Com este triunfo, o clube 'rojiblanco' ficou provisoriamente em terceiro lugar com 15 pontos, atrás de Liverpool e Barcelona, que também venceram seus respectivos jogos contra Lille (2-1) e Benfica (5-4). O Atlético garante assim que jogará pelo menos o playoff que vale vaga nas oitavas de final.

Álvarez (52' e 90') deu a vitória à equipe madrilenha, que começou perdendo após o gol do equatoriano Piero Hincapie nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso mostraram força desde o apito inicial, dominando o jogo diante de um Atlético bem organizado na defesa e fechando os espaços como costuma fazer a equipe de Diego Simeone. As chances só foram criadas pelos alemães no primeiro tempo.

Após contra-ataque aos 18 minutos, o inglês Nathan Tella furou a rede sem que o goleiro esloveno Jan Oblak pudesse fazer nada após um ótimo passe de Alejandro Grimaldo. Mas o gol acabou sendo anulado devido a um impedimento do jogador espanhol.

Momentos depois, o holandês Jeremie Frimpong se livrou do lateral Javi Galán, que cruzou para Florian Wirtz. Este dominou no peito e finalizou sem deixar a bola cair, mas um atento Oblak defendeu. O Leverkusen não dava trégua ao goleiro, que teve de mergulhar para desviar um chute de Tella apenas um minuto depois.

Num lance quase sem perigo, Pablo Barrios recebeu um cartão vermelho direto aos 25 minutos de jogo após acertar a panturrilha do francês Nordi Mukiele, diminuindo as chances de vitória do Atlético.

Os 'rojiblancos', ainda mais compactos na defesa, conseguiram bloquear as tentativas do time alemão, até sofrerem o gol nos acréscimos antes do intervalo, quando um cruzamento da entrada da área de Mukiele encontrou a cabeçada perfeita de Hincapie (45’+1).

O tom do segundo tempo parecia o mesmo com o time alemão controlando a posse de bola, mas o francês Antoine Griezmann dominou uma bola ainda em seu campo e lançou para Álvarez que se livrou de Grimaldo em velocidade e finalizou cruzado (52').

Hincapie acrescentou mais emoção ao jogo ao receber o segundo cartão amarelo, equilibrando a partida, com dez jogadores em campo por equipe.

Aos 90 minutos do tempo regulamentar, o argentino Ángel Correa tocou na área para Álvarez, que driblou Kovar e marcou o gol da virada.

cpb/hpa/aam/cb