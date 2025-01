Em duelo entre duas equipes que lutam por vaga nas copas europeias, o Villarreal goleou o Mallorca por 4 a 0 nesta segunda-feira (20), no jogo que encerrou a 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, o 'Submarino Amarelo' se consolida na quinta posição com 33 pontos, a seis da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina no Athletic Bilbao (4º).

Por sua vez, o Mallorca teve interrompida uma série de duas vitórias consecutivas, mas se manteve em sexto, com 30 pontos.

Os gols do jogo saíram todos no primeiro tempo, em um espaço de oito minutos. Logan Costa abriu o placar aos 20, Álex Baena fez o segundo quatro minutos depois, Dani Parejo marcou o terceiro (26') e Yeremy Pino completou a goleada (28').

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Valladolid 2 - 1

- Sábado:

Girona - Sevilla 1 - 2

Leganés - Atlético de Madrid 1 - 0

Betis - Alavés 1 - 3

Getafe - Barcelona 1 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Athletic Bilbao 1 - 2

Real Madrid - Las Palmas 4 - 1

Osasuna - Rayo Vallecano 1 - 1

Valencia - Real Sociedad 1 - 0

- Segunda-feira:

Villarreal - Mallorca 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 46 20 14 4 2 47 20 27

2. Atlético de Madrid 44 20 13 5 2 34 13 21

3. Barcelona 39 20 12 3 5 52 23 29

4. Athletic Bilbao 39 20 11 6 3 31 18 13

5. Villarreal 33 20 9 6 5 38 31 7

6. Mallorca 30 20 9 3 8 19 25 -6

7. Real Sociedad 28 20 8 4 8 17 14 3

8. Girona 28 20 8 4 8 28 27 1

9. Rayo Vallecano 26 20 6 8 6 23 23 0

10. Osasuna 26 20 6 8 6 24 29 -5

11. Sevilla 26 20 7 5 8 23 29 -6

12. Betis 25 20 6 7 7 22 26 -4

13. Celta Vigo 24 20 7 3 10 29 32 -3

14. Las Palmas 22 20 6 4 10 25 33 -8

15. Leganés 22 20 5 7 8 19 29 -10

16. Getafe 20 20 4 8 8 14 17 -3

17. Alavés 20 20 5 5 10 24 32 -8

18. Espanyol 19 20 5 4 11 19 32 -13

19. Valencia 16 20 3 7 10 19 29 -10

20. Valladolid 15 20 4 3 13 14 39 -25

