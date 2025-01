Um ataque com explosivos causou danos na sede do Ministério Público de Trujillo, no norte do Peru, nesta segunda-feira (20), em uma suposta ação do crime organizado que multiplicou suas extorsões nos últimos anos, segundo autoridades.

Na madrugada, um indivíduo que viajava em uma moto, com uma mala nas costas, como as usadas por entregadores de comida, deixou uma carga de dinamite que explodiu pouco depois em frente ao prédio do Ministério Público, segundo as imagens de uma câmera de segurança que foram divulgadas pela mídia.

"Acredita-se que essa dinamite veio da mineração ilegal, o que confirma a atuação do crime organizado", disse a procuradora-geral Delia Espinoza em declarações ao RPP.

Até agora, as autoridades relataram apenas danos na fachada da sede e nas casas vizinhas.

Segundo a chefe do Ministério Público, o ataque pode ter sido realizado em retaliação às recentes prisões de alguns integrantes de gangues organizadas.

vel/llu/aa