EUA GOVERNO: Trump retorna à Casa Branca com promessa de combater imigração irregular

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Segundo dia de trégua em Gaza após primeira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos

COLÔMBIA VIOLÊNCIA: Mais de 100 mortos em escalada de violência por grupos armados na Colômbia

=== EUA GOVERNO ===

WASHINGTON:

Trump retorna à Casa Branca com promessa de combater imigração irregular

Donald Trump toma posse nesta segunda-feira (20) como presidente dos Estados Unidos, um retorno ao poder que abalou os migrantes em situação irregular, ameaçados com as iminentes deportações em massa.

(EUA governo política taxas migração, 775 palavras, Acompanhamento, já transmitida)

WASHINGTON:

Como será a posse de Trump?

Pela primeira vez em 40 anos, o presidente dos Estados Unidos será empossado dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias, uma medida adotada para se proteger do frio que assola Washington. A posse de Donald Trump será o ponto alto de vários dias de festividades.

(EUA eleições meteorologia governo política, 898 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Imigração, tarifas e indulto: o programa de governo prometido por Trump

Para Donald Trump, "o Dia da Libertação nos Estados Unidos" será nesta segunda-feira (20), quando assumirá o cargo de presidente para cumprir suas promessas: deportar migrantes, excluir militares transgêneros e impor tarifas alfandegárias.

(EUA governo política energia clima migração direitos imigração, 834 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Retorno de Trump reacende debate em Israel sobre anexação da Cisjordânia

Em 2020, Donald Trump apresentou o "acordo do século" para o conflito palestino-israelense, que incluía a anexação de parte da Cisjordânia por Israel. O retorno do republicano à Casa Branca reacende o debate no país sobre esta questão ultrassensível.

(EUA conflito Palestinos diplomacia Israel, 681 palavras, já transmitida)

PARIS:

"Y.M.C.A.", o ex-hino gay reutilizado por Donald Trump

Hino gay quando foi lançado em 1978, o hit "Y.M.C.A." agora é inseparável da eleição de Donald Trump, que o trouxe de volta com o apoio do grupo Village People, que se apresentou ao lado do presidente eleito no domingo.

(EUA política música gente gênero, 374 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden concede indultos preventivos a possíveis alvos de Trump

Horas antes de entregar o poder a Donald Trump, Joe Biden protegeu, nesta segunda-feira (20), um grupo de congressistas e autoridades de uma possível vingança pessoal de seu sucessor, ao conceder indultos preventivos para protegê-los de "processos judiciais injustificados e politicamente motivados".

(EUA governo indultos, 600 palavras, a ser transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Segundo dia de trégua em Gaza após primeira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos

Israel libertou, nesta segunda-feira (20), 90 prisioneiros palestinos, horas depois de o Hamas libertar três reféns israelenses sob um frágil acordo de trégua após 15 meses de uma guerra devastadora na Faixa de Gaza.

(palestinos conflito reféns prisioneiros diplomacia sequestro Israel, 703 palavras, já transmitida)

BEITUNIA, Territórios Palestinos:

Lágrimas de alegria e abraços após a libertação de prisioneiros palestinos

Com cantos, lágrimas e abraços, uma multidão emocionada recebeu em Beitunia, na Cisjordânia ocupada, os primeiros 90 presos palestinos libertados por Israel depois que a trégua com o Hamas entrou em vigor.

(Gaza palestinos conflito Hamas prisioneiros Israel, 535 palavras, já transmitida)

=== COLÔMBIA VIOLÊNCIA ===

BOGOTÁ:

Mais de 100 mortos em escalada de violência por grupos armados na Colômbia

Mais de cem mortos em cinco dias e milhares de deslocados deixados para trás por uma escalada violenta de guerrilhas em diferentes partes da Colômbia, em meio a um conflito armado que se agrava apesar dos esforços de paz do governo de esquerda.

(Colômbia conflito guerrilha paz, 600 palavras, a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PANAMÁ:

Começa julgamento contra ex-presidente Martinelli por propina da Odebrecht no Panamá

O ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli, asilado na embaixada da Nicarágua, e outras vinte pessoas serão julgadas a partir desta segunda-feira (20) no Panamá por suposta lavagem de dinheiro procedente dos subornos da construtora brasileira Odebrecht.

(Brasil justiça corrupção fraude Panamá governo política economia, 583 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

TikTok restabelece seu serviço nos EUA e agradece a Trump

A popular rede social de compartilhamento de vídeos TikTok restaurou seu serviço nos Estados Unidos no domingo (19), depois de ficar fora do ar por algumas horas devido a uma lei que a baniu por motivos de segurança nacional.

(EUA justiça tecnologia comunicação China política empresas economia redes Congresso, 494 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

CALCUTÁ:

Prisão perpétua para homem que estuprou e assassinou médica na Índia

Um tribunal indiano condenou, nesta segunda-feira (20), um homem à prisão perpétua por estuprar e assassinar uma médica, um crime que indignou o país, onde a violência sexual contra mulheres é generalizada.

(justiça hospitais tribunal mulheres Índia, 462 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS:

Acompanhamento do Aberto da Austrália

