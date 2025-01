O banco central da Coreia do Sul anunciou, nesta segunda-feira (20), que reduziu suas projeções de crescimento econômico para 2025 devido à crise política desencadeada pela declaração da lei marcial do presidente Yoon Suk Yeol em dezembro.

"A declaração inesperada da lei marcial no início de dezembro, juntamente com a turbulência contínua e a queda do avião da Jeju Air, prejudicaram significativamente o sentimento econômico", disse o Banco da Coreia em um comunicado.

Yoon suspendeu o governo civil em 3 de dezembro, mas os legisladores suspenderam a lei marcial e destituíram o presidente, que atualmente enfrenta uma investigação criminal por acusações de insurreição.

Enquanto isso, um Boeing 737-800 da companhia aérea Jeju Air caiu em 29 de dezembro no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste do país, matando 179 pessoas no pior desastre aéreo em solo sul-coreano.

A turbulência política e a crise "causaram contrações no consumo interno e no investimento em construção, o que pode fazer com que a taxa de crescimento do quarto trimestre seja menor do que a projetada em novembro", disse o banco.

O Comitê de Política Monetária da entidade reduziu sua projeção de crescimento para o último trimestre de 2024 de 2,2% para entre 2% e 2,1%.

Para 2025, havia projetado um crescimento de 1,9%, mas reduziu para entre 1,6% e 1,7%.

"Esse ajuste se deve principalmente ao impacto da incerteza política causada pela declaração de lei marcial em dezembro, que prejudicou o sentimento econômico", disse a instituição.

