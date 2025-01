Centenas de deslocados iniciaram neste domingo (19) o retorno às suas casas, entre prédios destruídos no norte de Gaza, aproveitando a entrada em vigor de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel no devastado território palestino.

Após mais de 15 meses de guerra, os deslocados enfrentaram paisagens desoladoras, montes de concreto pulverizado e edifícios em ruínas.

"Chegamos aqui às 6 da manhã e encontramos uma destruição em massa, algo nunca visto", descreveu Walid Abu Jiab em Jabaliya.

"Não resta nada no norte que valha a pena para viver", acrescentou ele na localidade do norte da Faixa de Gaza.

Ao longo da estrada, antigos edifícios estavam destruídos após meses de bombardeios do exército israelense, que lançou uma operação militar nessa região em outubro de 2023 para, segundo suas declarações, evitar o reagrupamento de combatentes do Hamas.

Rana Mohsen, deslocada de Jabaliya para a Cidade de Gaza, disse que não esperou o início oficial do cessar-fogo. "Esperamos por esse momento durante 16 meses", contou a mulher de 43 anos, mãe de três filhos.

"Minha alegria é indescritível. Finalmente estamos em nossa casa. Não sobrou nada, apenas escombros, mas é nossa casa. Temos sorte porque parte do teto ainda está intacta", declarou à AFP.

"A magnitude da destruição é inimaginável. Edifícios e lugares emblemáticos desapareceram completamente, como se fosse uma cidade fantasma ou abandonada", acrescentou.

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, que matou 1.210 pessoas em Israel, majoritariamente civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma campanha de retaliação que matou pelo menos 46.913 pessoas na Faixa de Gaza, em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

-"Estou indo para Rafah" -

Apesar dos danos, o domingo foi marcado por cenas de alegria e júbilo, mesmo com o atraso de várias horas no início do cessar-fogo.

Em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, uma multidão reuniu-se nas ruas para celebrar enquanto homens armados desfilavam em caminhonetes, com rifles levantados e disparando para o alto em sinal de comemoração.

Centenas de pessoas se juntaram em um cruzamento, tocando tambores, agitando bandeiras palestinas e entoando cânticos.

"Essa alegria é mais bonita do que a alegria do Eid, e esse é o prazer mais bonito", disse um homem pela janela de seu carro, onde estava com a família.

"Estou indo para Rafah", acrescentou ele, emocionado, mesmo quando seu veículo foi obrigado a parar devido à multidão de palestinos comemorando.

Em Rafah, a cidade mais ao sul de Gaza, os deslocados começaram a voltar para suas casas antes mesmo da entrada oficial do cessar-fogo.

Israel adiou o início da trégua por quase três horas, alegando não ter recebido uma lista de reféns que o Hamas deveria divulgar.

"Assim que voltei à cidade, senti um choque", disse Ahmad al Balawi à AFP, descrevendo "corpos em decomposição, escombros e destruição por toda parte".

"Áreas inteiras foram completamente arrasadas", afirmou.

Os deslocados dirigiram-se a Rafah levando todos os seus pertences a pé, de bicicleta ou até mesmo em carroças puxadas por burros.

Na cidade de Nuseirat, no centro do território, crianças se aglomeraram nas ruas enquanto membros das forças de segurança do Hamas patrulhavam armados pouco antes da entrada em vigor do cessar-fogo.

Na Cidade de Gaza, algumas escavadeiras começaram a limpar as ruas dos escombros e do lixo acumulado após mais de 15 meses de guerra. Ao longe, ouvia-se o som de tiros de celebração.

