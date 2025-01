O Union Berlin, que não vencia desde outubro, ganhou fôlego na luta pela permanência na elite ao bater o Mainz por 2 a 1 neste domingo (19), pela 18ª rodada do Campeonato Alemão.

A vitória foi a primeira do técnico Steffen Baumgart, que assumiu a equipe no lugar de Bo Svensson em dezembro.

Benedict Hollerbach foi o destaque da partida, marcando um gol no primeiro minuto e sofrendo o pênalti que Robert Skov converteu aos 24.

Antes do segundo gol do Union Berlin, o Mainz havia empatado com outra penalidade máxima, cobrada por Nadiem Amiri (5').

"Já não conseguia lembrar de como era ganhar, não sei quando foi a nossa última vitória. Isso é muito bom para nós. Temos que continuar assim, para não cair em uma espiral negativa outra vez", declarou Hollerbach à plataforma DAZN.

O Union Berlin é o 13º colocado na tabela da Bundesliga, agora com seis pontos de vantagem sobre o Heidenheim (16º), que ocupa a posição de repescagem contra o rebaixamento.

O Mainz (6º) sofre a segunda derrota consecutiva e fica mais para trás na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

No outro jogo disputado neste domingo, o Augsburg (12º) se afastou da zona de rebaixamento com a vitória por 2 a 0 sobre o Werder Bremen (9º), com dois gols do atacante Samuel Essende.

No sábado, os líderes Bayern de Munique (1º) e Bayer Leverkusen (2º) venceram seus jogos e a diferença entre ambos se manteve inalterada, em quatro pontos.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt – B. Dortmund 2 - 0

- Sábado:

Holstein Kiel - Hoffenheim 1 - 3

Bayern de Munique - Wolfsburg 3 - 2

Heidenheim - St Pauli 0 - 2

Bochum - RB Leipzig 3 - 3

Stuttgart - Freiburg 4 - 0

B. Leverkusen - B. Mönchengladbach 3 - 1

- Domingo:

Union Berlin - Mainz 2 - 1

Werder Bremen - Augsburg 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 45 18 14 3 1 56 15 41

2. Bayer Leverkusen 41 18 12 5 1 44 24 20

3. Eintracht Frankfurt 36 18 11 3 4 42 24 18

4. Stuttgart 32 18 9 5 4 36 26 10

5. RB Leipzig 31 18 9 4 5 32 27 5

6. Mainz 28 18 8 4 6 31 23 8

7. Wolfsburg 27 18 8 3 7 40 32 8

8. Freiburg 27 18 8 3 7 25 34 -9

9. Werder Bremen 26 18 7 5 6 31 34 -3

10. Borussia Dortmund 25 18 7 4 7 32 31 1

11. B. Mönchengladbach 24 18 7 3 8 27 29 -2

12. Augsburg 22 18 6 4 8 21 33 -12

13. Union Berlin 20 18 5 5 8 16 24 -8

14. St Pauli 17 18 5 2 11 14 21 -7

15. Hoffenheim 17 18 4 5 9 23 35 -12

16. Heidenheim 14 18 4 2 12 23 38 -15

17. Holstein Kiel 11 18 3 2 13 26 46 -20

18. Bochum 10 18 2 4 12 17 40 -23

