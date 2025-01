Três mulheres israelenses mantidas como reféns pelo Hamas foram entregues à Cruz Vermelha neste domingo (19), disse à AFP um alto dirigente do grupo islamista palestino.

"As três mulheres reféns foram entregues à Cruz Vermelha na praça Al-Saraya, no bairro de Al-Rimal, no oeste da Cidade de Gaza", disse a fonte.

bur/az/crb/mj/hme/mb/eg/mvv/aa