Bradley Barcola a vitória ao líder Paris Saint-Germain por 2 a 1 sobre o Lens, que chegou a abrir o placar antes de sofrer a virada diante do favorito, em jogo disputado neste sábado (18), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Depois de dar a assistência para que Fabian Ruiz empatasse no segundo tempo (59'), Barcola decidiu a partida na reta final (86') com um chute certeiro. O Lens, sétimo colocado na tabela, havia marcado na primeira etapa com o angolano Mbala Nzola (36').

O atacante francês fez o gol da vitória do PSG um dia depois de o clube anunciar a contratação de Khvicha Kvaratshkhelia, que chega para brigar por sua posição na equipe.

"O ataque hoje foi muito bom, mas [Kvaratskhelia] é um excelente reforço (...) Ele tem tudo o que se espera de uma contratação, experiência, personalidade, capacidade de marcar, driblar e defender", disse o técnico do time parisiense, Luis Enrique, sobre sua nova estrela.

Graças à virada no estádio Bollaert, o PSG soma 46 pontos no campeonato, dez a mais que o Olympique de Marselha (2º), que no domingo recebe o Strasbourg (9º).

A equipe venceu nas quatro últimas rodadas. Nesse período, também conquistou a Supercopa da França e avançou duas rodadas na Copa da França, a última delas sofrendo muito para vencer por 4 a 2 o modesto Espaly, da quinta divisão.

As dúvidas geradas nessa partida não se dissiparam por completo neste sábado, já que o PSG não foi exatamente superior ao Lens, entre um primeiro tempo com um desempenho totalmente inofensivo no ataque e uma reação no segundo, mas correndo muitos riscos e com uma dose de sorte.

Tudo isso logo antes de um duelo crucial, na próxima quarta-feira, contra o Manchester City, no Parque dos Príncipes, pela sétima rodada da Liga dos Campões, com o time francês seriamente ameaçado pela eliminação.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Montpellier - Monaco 2 - 1

Lille - Nice 2 - 1

- Sábado:

Lens - PSG 1 - 2

(15h00) Rennes - Brest

(17h05) Lyon - Toulouse

- Domingo:

(11h00) Saint-Etienne - Nantes

(13h15) Angers - Auxerre

Reims - Le Havre

(16h45) Olympique de Marselha - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 46 18 14 4 0 48 16 32

2. Olympique de Marselha 36 17 11 3 3 39 20 19

3. Lille 32 18 8 8 2 28 17 11

4. Monaco 31 18 9 4 5 29 20 9

5. Nice 30 18 8 6 4 36 25 11

6. Lyon 28 17 8 4 5 29 22 7

7. Lens 27 18 7 6 5 22 18 4

8. Toulouse 24 17 7 3 7 19 19 0

9. Strasbourg 23 17 6 5 6 30 29 1

10. Auxerre 22 17 6 4 7 24 26 -2

11. Brest 22 17 7 1 9 26 30 -4

12. Reims 20 17 5 5 7 23 25 -2

13. Angers 19 17 5 4 8 19 27 -8

14. Rennes 17 17 5 2 10 23 25 -2

15. Nantes 16 17 3 7 7 20 27 -7

16. Saint-Etienne 16 17 5 1 11 16 37 -21

17. Le Havre 12 17 4 0 13 13 36 -23

bap-rbo/ng/dr/pm/cb