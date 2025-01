A tenista italiana Jasmine Paolini, número 4 do mundo, se despediu do Aberto da Austrália neste sábado (18), derrotada na terceira rodada pela ucraniana Elina Svitolina (N.27) por 2 sets a 1 (2-6, 6-4 e 6-0).

Svitolina, de 30 anos, surpreendeu Paolini, que apesar de vencer o primeiro set, foi superada pela força física da ucraniana (sete aces e 83% dos pontos com o primeiro serviço), a quem nunca havia enfrentado anteriormente.

Paolini, finalista de Roland Garros e Wimbledon no ano passado, foi a única jogadora, junto com a americana Coco Gauff, a alcançar as oitavas de final de cada um dos quatro torneios de Grand Slam em 2024.

Com a vitória, Svitolina completou a festa na família, já que horas antes seu marido, o francês Gaël Monfils, havia derrotado o americano Taylor Fritz e se tornou o segundo tenista mais velho (38 anos) a alcançar as oitavas de final de um Grand Slam, superado apenas pelo lendário suíço Roger Federer.

