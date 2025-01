O tenista sérvio Novak Djokovic, dez vezes campeão do Aberto da Austrália, se classificou para as oitavas de final do torneio ao vencer com autoridade o tcheco Tomas Machac (N.25) nesta sexta-feira (17).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 22 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Em busca de seu 25º título de Grand Slam, o sérvio conseguiu sua primeira vitória em três sets nesta edição do torneio, depois de passar das duas primeiras rodadas tendo que jogar quatro parciais.

"Honestamente, acho que joguei muito bem. Estou muito feliz com o jogo, inclusive estou surpreso com o resultado, por ganhar em três sets. Ele desmoronou no segundo set, eu tive problemas físicos, mas consegui administrar", analisou 'Djoko'.

"Depois, no terceiro set, me senti renovado e me movimentei bem. Estou satisfeito com o meu jogo, mas sempre há coisas a melhorar e trabalhar", acrescentou.

Atual número 7 do mundo, Djokovic se junta ao alemão Alexander Zverev (N.2) e ao espanhol Carlos Alcaraz (N.3) nas oitavas de final em Melbourne. Outro de seus principais rivais na luta pelo título, o italiano Jannik Sinner (N.1) entra em quadra pela terceira rodada no sábado.

Na próxima fase, o sérvio de 37 anos vai enfrentar outro tenista tcheco, Jiri Lehecka (N.29), antes de um possível duelo com Alcaraz nas quartas.

dga/pm/avl/cb