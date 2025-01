O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na rede social X, nesta sexta-feira (17), que dois reféns franco-israelenses, Ofer Kalderon e Ohad Yahalomi, estão "na lista dos 33 reféns que [o Hamas] deve libertar" durante "a primeira fase do acordo de Gaza".

"Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que suas famílias possam se reunir com eles", acrescentou o presidente, que está de viagem ao Líbano, vizinho de Israel, para apoiar os novos líderes.

A primeira rodada de libertações dos reféns, mantidos em cativeiro por mais de 15 meses após o ataque lançado pelo movimento islamista palestino Hamas em Israel, está programada para começar no domingo se o governo israelense aprovar o acordo, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

