O suspeito pelo ataque a um mercado de Natal em Magdeburgo, na Alemanha, no final de dezembro, é um homem "mentalmente perturbado", com uma "islamofobia marcante" e influenciado por "ideologias de extrema direita", destacou na quinta-feira (16) a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser.

Seus distúrbios de comportamento haviam sido objeto de "105 relatórios" por parte das autoridades regionais e federais, mas esses "indícios [...] não estavam disponíveis de forma centralizada em nenhum lugar", indicou também Faeser.

Em 20 de dezembro, Taleb Jawad al Abdulmohsen, um médico saudita de 50 anos, atropelou com um veículo a multidão em um mercado de Natal de Magdeburgo, no centro do país, deixando seis mortos e cerca de 300 feridos, antes de ser detido pela polícia.

Em uma declaração à imprensa, Faeser disse que o suspeito tem um perfil "mentalmente perturbado", "imerso em teorias conspiratórias confusas", e mostra "uma islamofobia marcante e uma proximidade com as ideologias de extrema direita".

Embora não se trate "oficialmente de um ataque terrorista", a investigação também revelou um "ódio dirigido tanto contra o Estado alemão quanto contra os indivíduos".

Segundo a justiça, o homem, atualmente em prisão preventiva, parece ter agido para denunciar a falta de apoio das autoridades alemãs encarregadas de conceder asilo para os refugiados sauditas que, a exemplo dele, haviam se distanciado de seu país natal.

