O Kremlin rejeitou nesta quinta-feira (16) uma acusação polonesa de que a Rússia teria planejado “atos terroristas” em viagens aéreas globais como “absolutamente sem fundamento”.

“Isso não passa de uma nova acusação absolutamente infundada contra a Rússia”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondendo às declarações feitas na quarta-feira pelo primeiro-ministro polonês, Donald Tusk.

“A Polônia é bem conhecida por suas acusações infundadas e até tenta manter sua liderança sobre outros países europeus”, brincou.

Na quarta-feira, Donald Tusk afirmou que a Rússia havia planejado “atos terroristas” em viagens aéreas globais.

“Sem entrar em detalhes, posso confirmar a validade das preocupações de que a Rússia planejou atos terroristas no ar, não apenas contra a Polônia, mas também contra companhias aéreas de todo o mundo”, disse Tusk durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

No início desta semana, o jornal americano The New York Times informou que a inteligência dos EUA suspeitava que a Rússia planejava enviar dispositivos explosivos em aviões de carga com destino aos Estados Unidos.

Tusk não entrou em detalhes sobre suas denúncias ou apresentou provas.

A Polônia, membro da UE e da Otan, tem sido um dos principais aliados da Ucrânia desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra Kiev em fevereiro de 2022.

A Rússia também foi recentemente acusada de ser responsável pela queda de um avião da Azerbaijan Airlines que matou 38 pessoas no final de dezembro.

As autoridades azerbaijanas alegaram que a aeronave, que deveria aterrissar na república russa da Chechênia, foi abatida por tiros russos. O avião acabou caindo no Cazaquistão, longe de seu destino.

Moscou não negou nem confirmou essa versão dos acontecimentos, alimentando a raiva do Azerbaijão, um aliado russo no Cáucaso.

