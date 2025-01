O veterano francês Gaël Monfils (41º do mundo) se classificou nesta quinta-feira (16) em Melbourne para a 3ª rodada do Aberto da Austrália ao vencer o alemão Daniel Altmaier (101º), conseguindo assim sua sétima vitória consecutiva.

Vencedor do torneio ATP 250 em Auckland no sábado, o parisiense de 38 anos venceu com parciais de 7-5, 6-3 e 7-6 (7/3) e se juntou aos seus compatriotas Ugo Humbert (14º), Arthur Fils (21º) e Benjamin Bonzi (64º), classificados na quarta-feira.

Ao vencer a partida contra Altmaier, Monfils chegou à 3ª rodada do Aberto da Austrália pela 12ª vez na carreira. Entre os jogadores em atividade, apenas o dez vezes vencedor em Melbourne Novak Djokovic se saiu melhor (17).

Monfils, que se tornou em Auckland o mais velho campeão de um torneio do circuito principal desde 1977, vai enfrentar o americano Taylor Fritz (4º) ou o chileno Cristian Garin (150º) para tentar uma vaga nas oitavas de final.

Eliminado na 2ª rodada do Aberto da Austrália em 2024, Monfils chegou duas vezes às quartas de final em Melbourne, nas edições de 2016 e 2022.

--- Resultados desta quinta-feira do Aberto da Austrália

. Simples masculino - 2ª rodada:

Miomir Kecmanovic (SRB) x Hubert Hurkacz (POL/N.18) 6-4, 6-4, 6-2

Francisco Cerundolo (ARG/N.31) x Facundo Díaz (ARG) 6-2, 1-0 e abandono

Gael Monfils (FRA) x Daniel Altmaier (ALE) 7-5, 6-3, 7-6 (7/3)

