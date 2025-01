A Agence France-Presse (AFP), um ator-chave na informação global, e a empresa de inteligência artificial francesa Mistral anunciaram um acordo que permite ao chatbot dessa companhia utilizar os artigos e notícias da agência para responder às consultas de seus usuários.

Nem o montante nem a duração deste contrato "plurianual" foram revelados.

Este é o primeiro acordo desse tipo para a AFP, assim como para a Mistral AI, concorrente europeia de gigantes americanas como a OpenAI, criadora da ferramenta ChatGPT.

Esse tipo de acordo é relativamente raro no mundo, embora tenha começado a proliferar em 2024.

A maioria dos veículos de comunicação negociou até agora com a OpenAI, sediada na Califórnia, que assinou contratos com o jornal econômico britânico Financial Times, o jornal francês Le Monde e o grupo alemão Springer, editor do jornal Bild.

"Este é o primeiro acordo entre dois atores com ambições globais, com alcance global para a AFP, mas com raízes europeias firmemente estabelecidas", disse o presidente da agência, Fabrice Fries.

O acordo proporcionará à agência "um novo fluxo de receita", disse ele em entrevista a jornalistas da AFP.

Para Mistral, "a AFP fornece uma fonte verificada, jornalística, o que consideramos muito importante", reiterou o diretor da start-up, Arthur Mensch.

