A bolsa de Nova York fechou em forte alta nesta quarta-feira (15) após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e bons resultados do setor bancário.

O índice Dow Jones subiu 1,65%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,45% e o índice ampliado S&P 500 registrou alta de 1,83%.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou pelo terceiro mês consecutivo nos Estados Unidos, de acordo com dados oficiais publicados nesta quarta-feira, que vieram em linha com as expectativas.

O IPC, uma medida da inflação, subiu para 2,9% nos 12 meses encerrados em dezembro, ligeiramente acima dos 2,7% registrados em novembro, informou o Departamento do Trabalho. O resultado está de acordo com as projeções de economistas consultados pelo Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

A boa notícia para o Federal Reserve (Fed, banco central), guardião das taxas de juros, é que a inflação anual subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, ficou em um nível inferior ao esperado, registrando 3,2% no mês passado, um leve declínio em relação a novembro.

O Fed se reunirá no final do mês para decidir sobre suas taxas de juros.

O mercado acredita que o Fed fará uma pausa nos cortes.

Os operadores de futuros atribuem uma chance de 97% de que o Fed mantenha suas taxas no intervalo de 4,25%-4,50% em sua reunião dos dias 28 e 29 de janeiro.

