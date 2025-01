A empresa SpaceX anunciou, nesta quarta-feira (15), que adiou para esta quinta o sétimo voo de teste do megafoguete Starship, o maior e mais potente já construído, com o qual espera mostrar pela segunda vez que sabe recuperar seu propulsor em voo.

"Pelas condições meteorológicas agora prevemos o sétimo voo de teste da Starship na quinta-feira, 16 de janeiro", declarou no X o dono da companhia e homem mais rico do mundo, Elon Musk.

O objetivo deste teste é mostrar que a façanha técnica que a empresa conseguiu em 13 de outubro, ao recuperar em voo a primeira etapa do foguete, não foi produto da sorte.

Em novembro, a SpaceX não conseguiu reproduzir a impressionante manobra diante dos olhos do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixando o propulsor cair no Golfo do México.

Com uma altura combinada de 123 metros, equivalente a um prédio de 40 andares, o Starship e seu propulsor devem decolar na quinta-feira, a partir das 16h locais (19h em Brasília) de uma base espacial da empresa no Texas.

Há outra janela de lançamento para a sexta-feira, a partir do mesmo horário, de acordo com a agência reguladora de aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

Após a decolagem, as duas etapas do foguete -- o propulsor Super Heavy e a nave Starship -- devem se separar, e o propulsor iniciará a descida para retornar a seu ponto de partida.

Em vez de pousar sobre o solo na vertical como fazem os propulsores de outros foguetes da companhia, este será controlado em voo para chegar à torre de lançamento, onde dois braços mecânicos o esperam. Uma manobra única na história do desenvolvimento aeroespacial.

A SpaceX assegurou em seu site que realizou "melhoras significativas" ao sistema de propulsão e ao escudo térmico desde o último teste. Também informou que tentará uma manobra utilizando carga útil no espaço no voo-teste de quinta.

