"Um acordo foi concluído" entre Israel e o Hamas "para um cessar-fogo" em Gaza e uma "troca de reféns e prisioneiros", anunciou nesta quarta-feira (15) o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

"O acordo entrará em vigor no domingo, 19 de janeiro. A primeira fase do acordo terá duração de 42 dias e incluirá um cessar-fogo e a retirada das forças israelenses para o leste, longe das áreas povoadas", afirmou o premiê em coletiva de imprensa realizada em Doha, capital do Catar, um dos países mediadores.

