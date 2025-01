O TikTok está se preparando para fechar sua plataforma nos Estados Unidos no domingo, uma decisão que vai além do que é exigido por uma lei aprovada no Congresso, que apenas estipulava que não poderia ser baixada, de acordo com o The Information.

A rede social de propriedade da empresa chinesa Bytedance, que tem cerca de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, não respondeu aos pedidos de comentários da AFP.

A partir de domingo, os usuários que baixarem o aplicativo da popular rede de vídeo não poderão mais abri-lo e serão redirecionados para uma mensagem sobre a nova legislação, juntamente com opções para baixar seu conteúdo e dados, de acordo com o veículo.

Em abril de 2024, o Congresso dos EUA adotou uma lei exigindo que a ByteDance vendesse sua subsidiária TikTok nos EUA até 19 de janeiro, um dia antes da posse presidencial.

Os congressistas argumentaram que os dados e o conteúdo do aplicativo poderiam ser usados pelas autoridades chinesas.

O TikTok e a ByteDance negaram que tenham dado acesso ao governo chinês e também afirmam que nunca receberam nenhuma exigência desse tipo.

Até o momento, a ByteDance se recusou a desistir do TikTok, mesmo quando investidores americanos fizeram ofertas, como a do empresário Frank McCourt, que disse estar pronto para comprá-lo por 20 bilhões de dólares (120,7 bilhões de reais).

O TikTok recorreu à Suprema Corte para tentar invalidar a lei, alegando que ela viola a Primeira Emenda da Constituição, que defende a liberdade de expressão, mas a decisão ainda está pendente.

O presidente eleito, Donald Trump, pediu aos juízes superiores que adiassem a decisão, argumentando que ele é capaz de encontrar uma saída favorável para o caso.

Em uma mensagem interna para as equipes do TikTok, publicada na terça-feira pelo site especializado The Verge, a liderança da rede disse que estava “se preparando para vários cenários”.

Também garantiu aos funcionários do grupo nos EUA que “seu emprego, salário e benefícios” serão mantidos.

