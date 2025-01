O espanhol Carlos Alcaraz, vencedor de quatro Grand Slams aos 21 anos, elogiou nesta quarta-feira (15) o "incrível" prodígio brasileiro João Fonseca e previu que ele estará entre os melhores do mundo "muito em breve".

O adolescente de 18 anos fez sua grande estreia no quadro final de um 'major' na terça-feira, eliminando o número nove do mundo russo, Andrey Rublev, em três sets.

Seu surgimento causou sensação no Aberto da Austrália, inclusive no campeão espanhol, apenas três anos mais velho que Fonseca.

"O que posso dizer? Simplesmente incrível. A maneira como ele jogou sua primeira partida de Grand Slam contra seu primeiro adversário do top 10 é incrível", disse Alcaraz.

"A forma como ele abordou o jogo, como administrou tudo, os nervos, o jogo em geral, foi fantástico”, declarou.

E embora por enquanto o novo vencedor do ATP NextGen Finals (um Master para menores de 21 anos) apareça apenas como 112º do mundo, Alcaraz considera que em breve ele estará numa posição muito mais alta.

"É apenas o começo do ano, apenas uma vitória no Grand Slam, mas ele estará lá", disse Alcaraz. "Vamos colocar muito em breve o nome de João Fonseca na lista dos melhores jogadores do mundo”, insistiu.

O brasileiro, que soma 14 vitórias consecutivas, enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo, na quinta-feira, pela segunda rodada.

