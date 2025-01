Os nascimentos na França caíram no ano passado para seu nível mais baixo desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, informou o Escritório Nacional de Estatísticas Insee nesta terça-feira (14).

Em 2024, 663.000 bebês nasceram no país europeu, uma queda de 2,2% em relação ao ano anterior.

A França tinha 68,6 milhões de habitantes em 1º de janeiro de 2025, um aumento de 0,25% em relação ao ano anterior, mas limitado pelo menor número de nascimentos, de acordo com o Insee.

A taxa de fertilidade também ficou em 1,59 filho por mulher na França metropolitana, seu nível mais baixo desde 1919 e em declínio há anos. Em 2010, era de 2,02 filhos por mulher.

Em 2024, também houve um aumento de 1,1% nas mortes, para 646.000, devido à “chegada das muitas gerações do baby boom em idades de alta mortalidade”.

O crescimento vegetativo da população - a diferença entre nascimentos e mortes - foi positivo em cerca de 17.000 e o “menor” desde o final da Segunda Guerra Mundial.

O crescimento foi impulsionado pelo saldo migratório (+152.000 pessoas), ou seja, a diferença entre o número de pessoas que se estabeleceram na França e as que deixaram o país.

A expectativa de vida se estabilizou em “um nível historicamente alto”: 85,6 anos para as mulheres e 80 anos para os homens.

Os números mais recentes foram divulgados em um momento em que o governo francês está tentando restringir a imigração irregular e limitar a imigração regular.

No ano passado, o presidente Emmanuel Macron, de centro-direita, apelou a um “rearmamento demográfico” da França, baseado no aumento da taxa de natalidade, na melhoria da licença parental e no combate à infertilidade.

