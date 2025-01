A primeira fase de um acordo de trégua em Gaza, que está sendo finalizado no Catar, prevê uma troca de 33 reféns israelenses por 1.000 prisioneiros palestinos, disseram fontes próximas às negociações nesta terça-feira (14).

Os mediadores internacionais Catar, Egito e Estados Unidos intensificaram seus esforços nos últimos dias para chegar a um cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas após 15 meses de guerra.

Uma fonte próxima às negociações disse à AFP nesta terça-feira que uma "rodada final de negociações" estava planejada em Doha.

O próprio governo do emirado disse mais tarde que as negociações estavam em sua "fase final", embora tenha pedido cautela até que um acordo de trégua definitivo fosse confirmado.

"Acreditamos que estamos na fase final... esperamos que isso leve a um acordo muito rapidamente", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majel al-Ansari, aos repórteres.

Fontes próximas às discussões, que falaram sob condição de anonimato, disseram que, durante a primeira fase do acordo, 33 reféns israelenses devem ser trocados pela libertação de cerca de 1.000 palestinos mantidos em prisões israelenses.

Uma das duas fontes indicou que a libertação começaria por mulheres e crianças.

Segundo o jornal Times of Israel, "se a primeira fase for concluída (...), começarão as negociações para uma segunda fase para libertar o resto dos cativos" israelenses, incluindo "soldados do sexo masculino, homens em idade militar e os corpos dos reféns assassinados".

A guerra em Gaza entre Israel e Hamas eclodiu após o ataque lançado por islamistas em território israelense em 7 de outubro de 2023.

