O número 4 do mundo, Taylor Fritz, se classificou com facilidade para a segunda rodada do Aberto da Austrália nesta terça-feira (14) após vencer seu compatriota americano Jenson Brooksby (sem classificação), que disputava sua primeira partida em dois anos.

O finalista do último US Open perdeu apenas cinco games para o adversário e venceu com um placar imponente de 6-2, 6-0 e 6-3. Na próxima rodada Fritz vai enfrentar o chileno Cristian Garin (150º), que derrotou o croata Borna Coric (87º) com parciais de 7-5, 6-1 e 6-2.

"Nunca é fácil jogar a primeira partida em um Slam. Há um certo nervosismo, então fiz um ótimo trabalho afastando esse nervosismo logo cedo e jogando de forma sólida", comemorou Fritz, que precisou de apenas 1 hora e 46 minutos para eliminar Brooksby.

Em 2024, Taylor Fritz chegou às quartas de final do Aberto da Austrália, seu melhor resultado em Melbourne.

Na segunda rodada ele se junta aos rivais Alexander Zverev (2º), classificado no domingo, Jannik Sinner (1º), Carlos Alcaraz (3º) e Novak Djokovic (7º), que garantiram suas vagas mais cedo na segunda-feira.

Operado nos dois pulsos e depois suspenso por treze meses por ter perdido três exames antidoping no espaço de um ano, Brooksby (ex-33º do mundo) disputou na manhã desta terça-feira sua primeira partida desde o Aberto da Austrália de 2023, onde perdeu no 3ª rodada para seu compatriota Tommy Paul.

- Cerúndolo avança -

Também nesta terça o argentino Francisco Cerúndolo derrotou o cazaque Alexander Bublik por 3 sets a 0 e avançou à segunda fase do torneio.

O portenho de 26 anos, número 31 do mundo, venceu em menos de duas horas seu imprevisível adversário, número 37 do ranking, com parciais de 7-6 (7/1), 6-3 e 6-2.

A emoção da partida se concentrou no primeiro set, decidido com autoridade por Cerúndolo no tie break após uma troca de quebras de serviço nos games finais.

A partir do segundo set, após outra troca de quebras, o argentino impôs seus winners diante de um errático Bublik que acumulava erros não forçados.

--- Resultados desta terça-feira do Aberto da Austrália:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Miomir Kecmanovic (SRB) x Dusan Lajovic (SRB) 7-5, 3-6, 6-3, 3-6, 6-3

Matteo Berrettini (ITA) x Cameron Norrie (GBR) 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3

Holger Rune (DIN/N.13) x Zhang Zhizhen (CHN) 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4

Gabriel Diallo (CAN) x Luca Nardi (ITA) 6-7 (1/7), 7-6 (7/3), 5-7, 6-1, 6-2

Karen Khachanov (RUS/N.19) x Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (7/5), 6-3, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/N.31) x Alexander Bublik (CAZ) 7-6 (7/1), 6-3, 6-2

Taylor Fritz (EUA/N.4) x Jenson Brooksby (USA) 6-2, 6-0, 6-3

Cristian Garín (CHI) x Borna Coric (CRO) 7-5, 6-1, 6-2

