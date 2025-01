O técnico do Manchester City, o Pep Guardiola, disse nesta segunda-feira (13) que o ambiente na equipe melhorou depois de três vitórias consecutivas, mas continua cauteloso quanto a possíveis mudanças no elenco em janeiro.

O City venceu apenas um dos últimos 13 jogos que disputou entre todas as competições até a vitória por 2 a 1 sobre o Leicester, em 29 de dezembro.

Desde então, o time derrotou o West Ham por 4 a 1 no início do mês e, no último sábado, atropelou por 8 a 0 o Salford, da quarta divisão, pela Copa da Inglaterra.

"Antes era impossível vencer um jogo, agora vencemos três e isso nos ajuda", disse Guardiola na véspera do jogo contra o Brentford, fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

"Claro que o ambiente está melhor", enfatizou o treinador, que por outro lado reconheceu que ainda é muito cedo para dizer que a crise de resultados acabou.

"Temos um jogo muito difícil [contra o Brentford]. Thomas [Frank] e sua equipe sempre causam muitos problemas. Eles são um time fantástico", disse Guardiola sobre o próximo adversário dos 'Citizens'.

O Brentford, segundo melhor mandante do Campeonato Inglês, atrás apenas do líder Liverpool, ocupa a 11ª posição na tabela. Por sua vez, o Manchester City é o sexto com 12 pontos atrás dos 'Reds', que ainda têm um jogo a menos.

Guardiola também não quis comentar sobre a possível saída do lateral-direito inglês Kyle Walker, capitão do City, que gostaria de ir para o exterior, nem sobre a contratação do zagueiro Abdukodir Khusanov, do Lens.

