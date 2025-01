Autoridades de El Salvador apreenderam 4,3 toneladas de cocaína que estavam sendo transportadas em quatro embarcações no oceano Pacífico e prenderam oito equatorianos e um colombiano, anunciou o presidente Nayib Bukele no domingo (12).

"Nossa Marinha Nacional desferiu um golpe histórico no narcotráfico nos primeiros dias de 2025, com quatro apreensões realizadas em uma única missão, todas em águas internacionais", escreveu o presidente na rede social X, sem especificar as datas.

Bukele disse que as apreensões somaram "um total de 4,3 toneladas de cocaína, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (609,5 milhões de reais)".

"Este é um grande golpe para o crime organizado e o tráfico de drogas", disse ele.

Na primeira operação, na qual dois equatorianos foram presos, foram encontrados 1.560 quilos de cocaína, avaliados em 38,9 milhões de dólares (237 milhões de reais), a 990 milhas náuticas (cerca de 1.800 km) do estuário de Jaltepeque (sudeste), departamento de La Paz.

Na mesma área, outra embarcação foi interceptada com outros 1.560 quilos de cocaína, e as autoridades prenderam um equatoriano e um colombiano que estavam a bordo, disse ele.

O terceiro barco, localizado a 850 milhas náuticas (1.570 km) de distância, transportava para dois equatorianos 599 quilos de cocaína, avaliados em 14,9 milhões de dólares (90,8 milhões de reais), acrescentou o presidente.

O último barco foi interceptado a uma distância semelhante e transportava 626 quilos de cocaína, avaliados em 15,6 milhões de dólares (95 milhões de reais). Três equatorianos que estavam a bordo foram presos.

A Marinha salvadorenha realiza constantes apreensões em alto-mar.

Os países da América Central são uma ponte para as drogas vindas da América do Sul, principalmente da Colômbia, Equador e Peru, para os Estados Unidos, o maior consumidor de cocaína do mundo.

