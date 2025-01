O RB Leipzig (4º) venceu o Werder Bremen em casa (4-2), com dois gols de Xavi Simons diante dos olhos do novo diretor global de futebol da Red Bull, Jürgen Klopp, neste domingo (12), pela 16ª rodada da Bundesliga.

No retorno do campeonato alemão após as férias de inverno, os seis primeiros colocados selaram os respectivos duelos com vitórias.

Assim, Bayern Munique (1º), Bayer Leverkusen (2º), Eintracht Frankfurt (3º), Leipzig (4º), Mainz (5º) e Freiburg (6º) somaram os três pontos que estavam em jogo ao longo deste fim de semana.

Com 30 pontos, o Leipzig está em quarto lugar com a mesma pontuação do Frankfurt, e o time comandado por Marco Rose está cinco pontos atrás do Leverkusen e nove atrás do gigante bávaro.

Lesionado no tornozelo esquerdo na derrota para o Liverpool (1-0) pela Liga dos Campeões, no dia 24 de outubro, Simons, revelado nas categorias de base do Barcelona, voltou ao clube alemão da melhor forma possível.

O holandês de 21 anos marcou dois gols em apenas 12 minutos, entre os 23 e 35 minutos do primeiro tempo. O destaque foi seu segundo gol. Ele dominou a bola a 45 metros do gol, driblou três marcadores e superou o goleiro Robin Zetterer com um disparo de 25 metros de distância. Simons foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo.

Zetterer tampouco pôde fazer nada diante de um chute forte do esloveno Benjamin Sesko logo no início da segunda etapa (47'). E o austríaco Christoph Baumgartner fechou o placar no fim do tempo regulamentar (90').

Na tribuna da Red Bull Arena pela primeira vez desde que assumiu o seu novo cargo como diretor global de futebol na Red Bull, Jürgen Klopp conseguiu ver de perto as possibilidades da equipe.

Ele acompanhou a partida sentado entre o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, e o diretor técnico Mario Gomez.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 - 3

- Sábado:

Hoffenheim - Wolfsburg 0 - 1

Heidenheim - Unión Berlín 2 - 0

Freiburg - Holstein Kiel 3 - 2

St Pauli - Eintracht Frankfurt 0 - 1

Mainz - Bochum 2 - 0

B. Mönchengladbach - Bayern de Munique 0 - 1

- Domingo:

RB Leipzig - Werder Bremen 4 - 2

Augsburg - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 39 16 12 3 1 48 13 35

2. Bayer Leverkusen 35 16 10 5 1 40 23 17

3. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 36 23 13

4. RB Leipzig 30 16 9 3 4 28 22 6

5. Mainz 28 16 8 4 4 30 20 10

6. Freiburg 27 16 8 3 5 24 26 -2

7. Borussia Dortmund 25 16 7 4 5 30 25 5

8. Werder Bremen 25 16 7 4 5 28 29 -1

9. Wolfsburg 24 16 7 3 6 33 28 5

10. B. Mönchengladbach 24 16 7 3 6 25 21 4

11. Stuttgart 23 15 6 5 4 29 25 4

12. Union Berlin 17 16 4 5 7 14 21 -7

13. Augsburg 16 15 4 4 7 17 32 -15

14. St Pauli 14 16 4 2 10 12 20 -8

15. Hoffenheim 14 16 3 5 8 20 29 -9

16. Heidenheim 13 16 4 1 11 20 33 -13

17. Holstein Kiel 8 16 2 2 12 21 41 -20

18. Bochum 6 16 1 3 12 13 37 -24

