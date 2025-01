PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA INCÊNDIOS: Ventos 'fortes e perigosos' ameaçam propagar os incêndios em Los Angeles

ARÁBIA SÍRIA DIPLOMACIA: Arábia Saudita pede levantamento de sanções internacionais contra a Síria

-- EUA INCÊNDIOS:

LOS ANGELES:

Ventos 'fortes e perigosos' ameaçam propagar os incêndios em Los Angeles

Autoridades dos Estados Unidos alertaram neste domingo (12) que ventos "fortes e perigosos" podem levar os incêndios florestais a áreas residenciais de Los Angeles enquanto os bombeiros lutam para combater as chamas.

-- ARÁBIA SÍRIA DIPLOMACIA

RIADE:

Arábia Saudita pede levantamento de sanções internacionais contra a Síria

A Arábia Saudita pediu neste domingo o levantamento das sanções impostas à Síria, após uma reunião entre diplomatas seniores do Oriente Médio e da Europa para discutir a transição na Síria e o futuro do país devastado pela guerra.

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Entre ameaças de Trump, violência e reformas, presidente mexicana completa 100 dias de governo

A presidente mexicana Claudia Sheinbaum convocou seus apoiadores neste domingo(12) na Cidade do México para celebrar seus primeiros 100 dias no poder, marcados por ameaças do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violência relacionada às drogas em Sinaloa (noroeste) e mais de 10 reformas constitucionais.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul confirma que Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos

O Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul confirmou neste domingo (12) que a Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos feridos esta semana na região russa de Kursk, depois que Kiev alegou que eles estavam sendo interrogados.

ISLAMABAD:

Malala Yousafzai pede a dirigentes muçulmanos que não legitimem o Talibã

A ativista paquistanesa e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, pediu, neste domingo (12), aos líderes muçulmanos que não deem legitimidade ao governo do Talibã no Afeganistão, durante uma cúpula em Islamabad sobre a educação de meninas.

