O número dois do mundo Alexander Zverev venceu o francês Lucas Pouille (103º), com um triplo 6-4, neste domingo (12), em Melbourne, na primeira rodada do Aberto da Austrália.

Em busca do seu primeiro título de Grand Slam, o alemão de 27 anos levou duas horas e 20 minutos para derrotar o adversário, semifinalista em Melbourne em 2019, mas com uma carreira prejudicada por lesões desde então.

Na última partida do dia na Rod Laver Arena, Pouille, que entrou no torneio com um 'wild card' (como convidado) ofereceu uma excelente resistência, salvando até 15 break points durante o duelo.

"Ele é com certeza melhor do que sua posição no ranking", garantiu Zverev, que também chegou às semifinais em 2020.

"É um grande jogador. Desejo a ele saúde. Ele com certeza voltará a subir no ranking em breve".

Zverev entrou na nova temporada de 2025 cheio de confiança depois de conquistar os títulos Masters 1000 de Roma e Paris nos últimos meses, o que o levou ao segundo lugar na ATP, o auge de sua carreira.

Na próxima rodada, Zverev vai enfrentar o espanhol Pedro Martínez (44º), que se beneficiou do abandono de Luciano Darderi (45º).

Jannik Sinner (1º), Carlos Alcaraz (3º) e Novak Djokovic (7º), principais rivais de Zverev na luta pelo título, entram na disputa nesta segunda-feira.

- Ruud vence, Thiago Monteiro é eliminado -

Mais cedo, outro bem posicionado no ranking, o número 6 do mundo Casper Ruud, venceu uma partida de cinco sets, contra o espanhol Jaume Munar (61º): 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 e 6-1 em três horas e 21 minutos.

"Treinamos muito juntos. Quando você conhece alguém muito bem é sempre uma armadilha porque ele conhece o seu jogo. A partida poderia ter virado a seu favor", disse o norueguês, três vezes finalista do Grand Slam (Roland Garros em 2022 e 2023 e Aberto dos EUA em 2023).

Munar, originário de Maiorca como Rafael Nadal, e Ruud, que passou longos períodos se preparando na ilha, treinaram frequentemente na prestigiada academia do agora lendário tenista espanhol, que se aposentou das quadras em novembro.

E o Thiago Monteiro foi eliminado em sua estreia pelo veterano japonês Kei Nishikori num duelo dramático de cinco sets.

Após perder as duas primeiras parciais, Nishikori, de 35 anos, conseguiu uma virada espetacular em que chegou a salvar dois match points, para vencer por 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2 e 6-3 em 4 horas e 6 minutos.

Logo após o jogo na John Cain Arena o japonês admitiu que quase abandonou o tênis no ano passado, após longas lutas contra uma lesão, mas o sonho de jogar o Australian Open o manteve ativo.

Nishikori, que chegou a alcançar o número 4 no ranking da ATP em seu auge e hoje é o 74º, foi finalista do Aberto dos Estados Unidos há uma década.

"Quase desisti no match point", admitiu o veterano, que está se recuperando depois de passar anos prejudicado devido a uma cirurgia no quadril e uma lesão no tornozelo.

"Ele estava jogando muito bem. Mas de alguma forma eu lutei. Foi realmente difícil", acrescentou. "Tentei manter a calma mesmo estando quase fora do torneio. Tentei lutar até o fim".

Após suas batalhas devido às lesões, Nishikori voltou a disputar seus dois primeiros Grand Slams no ano passado desde a temporada de 2021, chegando à segunda fase em Roland Garros antes de desistir por causa de um problema no ombro.

Em outro jogo deste domingo, o francês Ugo Humbert sofreu nos dois primeiros sets mas conseguiu derrotar o italiano Matteo Gigante por 7-6 (7/5), 7-5 e 6-4.

O 14º do mundo enfrentará na segunda rodada o libanês Hady Habib, que fez história ao se tornar o primeiro representante de seu país a vencer uma partida em um torneio de Grand Slam.

--- Resultados deste domingo do Aberto da Austrália:

1ª rodada (simples masculino):

Reilly Opelka (EUA) x Gauthier Onclin (BEL) 3-6, 7-6 (7/4), 6-3, 6-2

Tomas Machac (CZE/N.26) x Sumit Nagal (IND) 6-3, 6-1, 7-5

Jirí Lehecka (CZE/N.24) x Li Tu (AUS) 6-1, 3-6, 6-3, 7-6 (7/1)

Hugo Gaston (FRA) x Omar Jasika (AUS) 6-2, 3-6, 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.6) x Jaume Munar (ESP) 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1

Kei Nishikori (JPN) x Thiago Monteiro (BRA) 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 6-3

Ugo Humbert (FRA/N.14) x Matteo Gigante (ITA) 7-6 (7/5), 7-5, 6-4

Hady Habib (LBN) x Bu Yunchaokete (CHN) 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (8/6)

Quentin Halys (FRA) x Adam Walton (AUS) 4-6, 4-6, 6-4, 7-6 (7/4), 7-5

Arthur Fils (FRA/N.20) x Otto Virtanen (FIN) 3-6, 7-6 (7/4), 6-4, 6-4

Pedro Martínez (ESP) x Luciano Darderi (ITA) 6-3, 4-1 (abandono)

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Lucas Pouille (FRA) 6-4, 6-4, 6-4

dga/pm/pc/aam