O Bayern já é o campeão de inverno na Alemanha. Graças a um gol de pênalti de Harry Kane em uma tarde de neve, o gigante bávaro venceu neste sábado (11) por 1 a 0 o Borussia Mönchengladbach (10º) e lidera a Bundesliga na 16ª rodada, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Faltando uma rodada para chegar à metade do campeonato, o Bayern, que soma agora 39 pontos, não pode mais ser alcançado pelo Bayer Leverkusen (2º), do técnico Xabi Alonso, que havia ficado um ponto atrás do líder na sexta-feira após a vitória (3-2) no Signal Iduna Park sobre o Borussia Dortmund (7º).

No entanto, este 12º triunfo do 'Rekordmeister' na Bundesliga não foi fácil. Só aos 68 minutos é que o artilheiro do campeonato alemão (15 gols) desbloqueou um jogo que em alguns momentos parecia se complicar para os jogadores de Vincent Kompany, especialmente quando os flocos de neve começaram a cair com intensidade sobre a cidade da Renânia.

- Pênalti e gol de Kane -

Mas longe de ser tomado pelo frio, o Bayern continuou a cercar perigosamente a baliza defendida por Moritz Nicolas - o melhor da sua equipe - e encontrou uma recompensa quando o atacante inglês converteu o seu 26º pênalti consecutivo.

Kane não desperdiça cobranças de penalidades máximas por seu time ou pela seleção inglesa desde que errou contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

No primeiro tempo, a equipe visitante teve oportunidades muito claras, através de Leon Goretzka (19') e principalmente de Thomas Müller, num lance em que Nicolas fez uma bela defesa.

"Tivemos muitas boas oportunidades", disse Joshua Kimmich, "mas tornamos o final emocionante demais, porque poderíamos ter garantido a vitória antes".

O técnico Kompany reconheceu que o triunfo "não foi fácil".

No final, o título de 'campeão de inverno' ficou com o Bayern. Embora seja uma premiação simbólica, em sua história a equipe bávara só perdeu o título alemão no final da temporada em três ocasiões depois de ter terminado o primeiro turno na liderança. A última vez em 2012, quando foi superado pelo Borussia Dortmund.

A disputa entre o 'Rekordmeister' de Munique e o 'Meister' de Leverkusen vai tomando forma com o passar das rodadas. As duas equipes têm o sábado, 15 de fevereiro, marcado em vermelho no calendário. O jogo será no estádio do Bayer Leverkusen.

Na quarta-feira o Bayern de Munique recebe o Hoffenheim e no próximo sábado o Wolfsburg. Já o Leverkusen recebe o Mainz na terça-feira e o 'Gladbach' quatro dias depois.

Os quatro primeiros colocados na Alemanha venceram nesta rodada. O Eintracht Frankfurt derrotou o St Pauli (1-0) na visita à cidade de Hamburgo, somando três pontos que o consolidam na terceira posição, a nove do Bayern.

- Marmoush no City? -

No emblemático bairro de Hamburgo, o Eintracht deixou para trás a série de duas derrotas consecutivas no campeonato alemão antes da pausa com um gol de Omar Marmoush (32'), vice-artilheiro atrás de Kane, com 14 gols. O egípcio não comemorou o gol, depois de ter jogado pelo St Pauli de janeiro a junho de 2021.

Antes do início da partida, o diretor esportivo do Eintracht, Markus Krösche, confirmou ao canal Sky o interesse de um clube, sem especificar qual, em contratar Marmoush. O próprio canal indicou dias atrás que o Manchester City havia chegado a um acordo com o jogador.

Ao contrário da equipe de Frankfurt, o lanterna Bochum havia somado seis pontos em seus últimos dois jogos no campeonato alemão, mas neste sábado voltou a decepcionar sua torcida ao perder por 2 a 0 na visita ao Mainz (4º, 28 pontos) e segue afundado em último com oito pontos.

O Holstein Kiel (17º e penúltimo) também tem oito pontos, depois de perder por 3 a 2 fora de casa para o Freiburg (6º).

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 - 3

- Sábado:

Hoffenheim - Wolfsburg 0 - 1

Heidenheim - Union Berlin 2 - 0

Freiburg - Holstein Kiel 3 - 2

St Pauli - Eintracht Frankfurt 0 - 1

Mainz - Bochum 2 - 0

B. Mönchengladbach - Bayern de Munique 0 - 1

- Domingo:

(11h30) RB Leipzig - Werder Bremen

(13h30) Augsburg - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 39 16 12 3 1 48 13 35

2. Bayer Leverkusen 35 16 10 5 1 40 23 17

3. Eintracht Frankfurt 30 16 9 3 4 36 23 13

4. Mainz 28 16 8 4 4 30 20 10

5. RB Leipzig 27 15 8 3 4 24 20 4

6. Freiburg 27 16 8 3 5 24 26 -2

7. Borussia Dortmund 25 16 7 4 5 30 25 5

8. Werder Bremen 25 15 7 4 4 26 25 1

9. Wolfsburg 24 16 7 3 6 33 28 5

10. B. Mönchengladbach 24 16 7 3 6 25 21 4

11. Stuttgart 23 15 6 5 4 29 25 4

12. Union Berlin 17 16 4 5 7 14 21 -7

13. Augsburg 16 15 4 4 7 17 32 -15

14. St Pauli 14 16 4 2 10 12 20 -8

15. Hoffenheim 14 16 3 5 8 20 29 -9

16. Heidenheim 13 16 4 1 11 20 33 -13

17. Holstein Kiel 8 16 2 2 12 21 41 -20

18. Bochum 6 16 1 3 12 13 37 -24

./bds/bur/iga/dr/aam