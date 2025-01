O Exército russo afirmou neste sábado (11) ter ganhado terreno a noroeste da cidade ucraniana de Kurakhove, um importante reduto industrial que Moscou disse ter capturado no início da semana na região oriental de Donetsk.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou em um comunicado que as unidades do grupo do Centro haviam “libertado” a cidade de Shevchenko.

O vilarejo está localizado a cerca de 10 quilômetros a noroeste do centro de Kurakhove.

De acordo com a agência de notícias russa Ria Novosti, seu controle permite que eles limitem o fogo ucraniano na cidade e continuem avançando em direção às fronteiras ocidentais da região de Donetsk.

Moscou havia afirmado na segunda-feira que havia tomado Kurakhove, uma importante posição defensiva para as tropas ucranianas na bacia de mineração do sul de Donbas.

A perda de controle da cidade, que tinha uma população de cerca de 18.000 habitantes antes da guerra, não foi confirmada oficialmente pela Ucrânia.

O Estado-Maior ucraniano disse neste sábado que as tropas de Kiev haviam repelido os ataques russos na área, especialmente em torno de Kurakhove.

Um mapa dos combates compilado pelo blog militar DeepState, que é próximo aos militares ucranianos, mostrou toda a área de Kurakhove, bem como Shevchenko, sob controle russo na manhã deste sábado.

