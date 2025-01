O Monaco não passou de um empate em 2 a 2 em sua visita ao Nantes nesta sexta-feira (10), na abertura da 17ª rodada do Campeonato Francês, e pode cair na tabela dependendo dos resultados do fim de semana.

O time do Principado ocupa atualmente a terceira posição com dois pontos à frente do Lille (4º), que empatou em 0 a 0 com o Auxerre (9º), mas pode ser superado pelo Lyon (5º), que no sábado visita o Brest (12º).

O Nantes (14º) deixou escapar uma vantagem de dois gols, depois de marcar com Matthis Abline (12') e Kelvin Amian (47').

Os monegascos reagiram rápido e igualaram o marcador com gols de Breel Embolo (52') e Mohammed Salisu (59'), mas não conseguiram completar a virada.

O empate também não foi bom para o Nantes, já impediu o time de se afastar da zona de rebaixamento.

Este foi o primeiro jogo do Monaco no Campeonato Francês em 2025, já que o time começou o ano no Catar, onde foi derrotado no último domingo pelo Paris Saint-Germain (1 a 0) na decisão da Supercopa da França.

Na semana que vem, o Monaco terá outras oportunidades de conseguir a primeira vitória do ano: o duelo da fase de 16-avos de final da Copa da França contra o Reims, na terça-feira, e a visita ao Montpellier três dias depois pela Ligue 1.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nantes - Monaco 2 - 2

Auxerre - Lille 0 - 0

- Sábado:

(13h00) Brest - Lyon

(15h00) Reims - Nice

(17h05) Rennes - Olympique de Marselha

- Domingo:

(11h00) Le Havre - Lens

(13h15) Montpellier - Angers

Toulouse - Strasbourg

(16h45) PSG - Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 16 12 4 0 44 14 30

2. Olympique de Marselha 33 16 10 3 3 37 19 18

3. Monaco 31 17 9 4 4 28 18 10

4. Lille 29 17 7 8 2 26 16 10

5. Lyon 28 16 8 4 4 28 20 8

6. Nice 27 16 7 6 3 31 21 10

7. Lens 24 16 6 6 4 19 15 4

8. Toulouse 24 16 7 3 6 18 17 1

9. Auxerre 22 17 6 4 7 24 26 -2

10. Strasbourg 20 16 5 5 6 28 28 0

11. Reims 20 16 5 5 6 21 21 0

12. Brest 19 16 6 1 9 24 29 -5

13. Rennes 17 16 5 2 9 22 23 -1

14. Nantes 16 17 3 7 7 20 27 -7

15. Angers 16 16 4 4 8 16 26 -10

16. Saint-Etienne 16 16 5 1 10 15 35 -20

17. Le Havre 12 16 4 0 12 12 34 -22

18. Montpellier 9 16 2 3 11 15 39 -24

