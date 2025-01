"A Argélia tenta humilhar a França", disse o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, nesta sexta-feira (10), após a prisão de vários "influenciadores" argelinos por incitar a violência, em meio à crise entre Paris e sua ex-colônia.

Quatro influenciadores argelinos que apoiam as autoridades do país do norte da África foram presos nos últimos dias por supostamente incitarem atos de violência na França em publicações online.

"Acho que chegamos a um limite muito preocupante com a Argélia", disse Retailleau durante uma visita a Nantes, no oeste da França, um dia após a tentativa de expulsão para a Argélia de um desses detidos, conhecido como "Doualemn", de 59 anos.

"Emiti um decreto de expulsão, mas as autoridades argelinas não quiseram deixá-lo desembarcar em solo argelino, em total contradição com as regras", explicou o funcionário, que anunciou que "examinaria todos os meios" diante da Argélia.

"Doualemn" está detido em um centro de detenção na região de Paris.

Embora o presidente francês, Emmanuel Macron, tenha iniciado uma "aproximação" com a Argélia em 2022 em relação à "questão do passado colonial", pontos de tensão entre os dois países, parceiros econômicos e de segurança, se acumularam.

De acordo com várias figuras da oposição argelina na França, entrevistadas pela AFP, as controversas mensagens online se intensificaram depois que a França mudou sua posição oficial sobre o Saara Ocidental em julho, considerando que seu futuro depende da "soberania marroquina".

A questão desta antiga colônia espanhola, que a ONU considera um "território não autônomo", é um confronto há meio século entre Marrocos, que controla grande parte dela, e os separatistas saharauis da Frente Polisário, apoiados por Argel.

