O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou na noite desta quinta-feira (9) a Roma, onde se reuniu com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, uma forte aliada de Kiev desde o início da invasão russa, relataram fontes diplomáticas.

Meloni "reiterou o apoio total que a Itália dá e continuará dando à legítima defesa da Ucrânia [...] para que Kiev possa estar nas melhores condições possíveis para construir uma paz justa e duradoura", indicou o gabinete da líder de extrema direita.

Além disso, Meloni "expressou sua solidariedade às vítimas dos recentes bombardeios russos", afirmou em um comunicado.

Zelensky agradeceu à Itália em uma mensagem na rede social X por seu "apoio inabalável".

"Juntos, podemos alcançar uma paz justa e fortalecer nossas posições coletivas", declarou.

Zelensky e Meloni discutiram o "reforço da segurança, os desdobramentos da atualidade mundial e a preparação da conferência sobre a recuperação da Ucrânia, que ocorrerá este ano em Roma", acrescentou.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também está na capital italiana para discutir a situação na Síria com seus homólogos europeus. No entanto, não foi informado se ele se reunirá com o presidente ucraniano.

Durante uma reunião dos aliados da Ucrânia na quinta-feira, na Alemanha, Zelensky voltou a pedir o envio de tropas ocidentais ao seu país para "obrigar a Rússia à paz", em um momento em que o presidente ucraniano teme perder o apoio de Washington com o retorno de Donald Trump à Casa Branca em 20 de janeiro.

Sob a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos têm sido o maior apoio da Ucrânia contra a Rússia e já forneceram mais de 65 bilhões de dólares (R$ 396 bilhões) em ajuda militar desde o início do conflito em fevereiro de 2022.

bur-glr-ide/liu/mm/bc/arm/jb/am