O argentino Franco Colapinto, que disputou a temporada 2024 da Fórmula 1 pela Williams, será piloto reserva da Alpine, anunciou a equipe francesa nesta quinta-feira (9).

"O argentino de 21 anos terá um papel como piloto de testes e reserva [...] Sua chegada permite ampliar o celeiro de talentos ao qual a equipe poderá recorrer para missões de pilotagem ao longo da temporada", ressaltou a Alpine em comunicado, no qual informou que o contrato é "plurianual", mas sem revelar a duração exata.

Colapinto estreou no ano passado na F1, participando dos últimos nove Grandes Prêmios da temporada com a Williams, no lugar do americano Logan Sargeant.

"Estamos muito felizes por termos chegado a um acordo com a Williams para contratar Franco Colapinto", comemorou Flavio Briatore, conselheiro-executivo da Alpine.

"Claramente, Franco faz parte atualmente das principais esperanças do automobilismo. É justo dizer que ele surpreendeu a todos, inclusive a mim, desde sua aparição no grid da Fórmula 1 no ano passado", acrescentou Briatore.

O próprio Colapinto expressou no comunicado da Alpine sua alegria por esta nova etapa na carreira.

"Agora é hora de um novo capítulo e aceitar este desavio com a Alpine Formule One Team é uma verdadeira honra", afirmou. "Estou ansioso para começar e ver para onde esta viagem nos levará".

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa no fim de semana de 14 a 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne.

