Uma coalizão internacional liderada pelo Reino Unido e pela Letônia enviará 30.000 drones para a Ucrânia para ajudar no conflito deste país com a Rússia, anunciou o Ministério da Defesa britânico nesta quinta-feira (9).

O grupo, formado no começo de 2024, do qual também fazem parte Dinamarca, Suécia e Países Baixos, fez um pedido no valor de 45 milhões de libras (R$ 342 milhões) para adquirir os drones, segundo um comunicado.

O ministro da Defesa britânico, John Healey, fez o anúncio nesta quinta-feira em uma base militar americana em Ramstein, na Alemanha, onde é celebrada uma reunião de aliados da Ucrânia na presença do presidente deste país, Volodimir Zelensky.

"A coragem pungente do povo ucraniano continua inspirando o mundo", disse Healey em declarações divulgadas por seu ministério.

"Esta reunião de mais de 50 países envia uma mensagem clara a [o presidente russo, Vladimir] Putin sobre o apoio inabalável da comunidade internacional à Ucrânia", acrescentou o ministro.

O Reino Unido também anunciou que seis países fizeram novas contribuições para o Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU), administrado pelo governo britânico, no total de 190 milhões de libras (aproximadamente 1,44 bilhão de reais).

Este fundo, que tem como objetivo atender às necessidades de armas da Ucrânia, é dotado de mais de 1,3 bilhão de libras (9,7 bilhões de reais).

O governo britânico informou que os novos drones serão "de última geração", o que lhes permitirá "burlar as defesas aéreas russas para mirar em posições inimigas e veículos blindados".

