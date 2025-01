O político de extrema direita Éric Zemmour participará da posse do republicano Donald Trump como presidente dos EUA em 20 de janeiro, o único político francês de alto nível convidado até o momento, anunciou seu partido nesta quinta-feira (9).

Zemmour, líder do partido de extrema direita Reconquista!, viajará para a cerimônia planejada em Washington com a deputada do seu partido, Sarah Knafo, que já participou de um dos comícios de campanha de Trump na Pensilvânia.

Knafo apresenta o presidente eleito como o “candidato da identidade nacional e da paz”, um “defensor da liberdade de expressão, ao lado de Elon Musk, contra todos os censores”.

O polêmico Zemmour irrompeu no cenário político francês no final de 2021 com o anúncio de sua candidatura às eleições presidenciais de 2022 à frente do partido Reconquista!

Mas com 7% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial e sem deputados ou senadores, seu partido não conseguiu ofuscar seu principal rival de extrema direita, o partido Reagrupamento Nacional (RN) de Marine Le Pen.

A comitiva de Le Pen disse à AFP na quarta-feira que os líderes do RN, o principal grupo de oposição na Assembleia Nacional Francesa (câmara baixa), não receberam um convite para a cerimônia de posse de Trump.

O retorno ao poder do republicano, que já governou entre 2017 e 2021, ocorre em um cenário de inquietação na Europa pelo apoio de seu grande aliado Musk a partidos de extrema direita e por suas críticas a líderes como o britânico Keir Starmer.

arz-pab-tjc/avl