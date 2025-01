O Tottenham obteve uma vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool ao vencer na reta final do jogo de ida por 1 a 0, nesta quarta-feira (8), em Londres, em noite marcada por um susto com Rodrigo Bentancur.

O meio-campista uruguaio do 'Spurs', que precisou deixar o campo numa maca, passou vários minutos deitado no gramado, após cair com força no chão depois de uma cobrança de escanteio.

Os primeiros momentos foram até de pânico entre os companheiros e a equipe médica imediatamente entrou para atendê-lo, colocando uma máscara de oxigênio no jogador.

Pouco depois de sua saída do campo, o Tottenham tranquilizou a torcida ao afirmar que o jogador está "consciente" e que ele foi transferido para um hospital para realizar novos exames.

Depois do enorme susto, o Spurs se recompôs e protagonizou um jogo que na maior parte do tempo foi equilibrado, e acabou sendo decidido por um gol do sueco Lucas Bergvall, de 18 anos, faltando 4 minutos para o fim do tempo regulamentar (86'). O jovem meio-campista recebeu na entrada da área e deu um chute certeiro que superou o goleiro brasileiro Alisson.

Antes disso, seu companheiro de equipe no Tottenham, Dominic Solanke (76'), havia balançado a rede e levantado a torcida, mas após uma revisão do VAR o lance foi anulado por impedimento.

Esta foi a primeira derrota do Liverpool em 24 jogos contando todas as competições desde que foi superado por 1 a 0 pelo Nottingham Forest no Campeonato Inglês em setembro.

E foi a única derrota sofrida sob o comando do técnico Arne Slot nesta temporada. Após o decepcionante empate de 2 a 2 no domingo com o Manchester United, o treinador enfrenta o primeiro teste de seu prolongado período de 'lua de mel' no time do Merseyside.

O jogo de volta em Anfield, no dia 6 de fevereiro, decidirá quem avança para a final.

No jogo de ida da primeira semifinal, na terça-feira, o Newcastle venceu o Arsenal por 2 a 0.

bur-jta/dr/iga/aam