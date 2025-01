PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VENEZUELA GOVERNO: Venezuela em suspense ante protestos 48 horas antes da posse de Maduro

EUA INCÊNDIO: Incêndios provocam medo nos subúrbios de Los Angeles

=== VENEZUELA GOVERNO ===

CARACAS:

Venezuela em suspense ante protestos 48 horas antes da posse de Maduro

Protestos da oposição, manifestação paralela do chavismo e ruas cheias de policiais e soldados encapuzados: a Venezuela está na contagem regressiva para a questionada posse do presidente Nicolás Maduro, na sexta-feira (10).

(Venezuela eleições governo política parlamento manifestação, 685 palavras, já transmitida)

CARACAS:

'Braço armado' civil da Revolução que toma posse com Maduro: os coletivos

"Somos os defensores da pátria, os defensores do processo revolucionário", proclama Teodoro Cortez, segundo no comando do ‘Coletivo Catedral’, que resiste às críticas contra estes grupos descritos pela oposição e pelos ativistas dos direitos humanos como “paramilitares” a serviço do poder.

(Venezuela manifestações direitos, 700 palavras, a ser transmitida)

CARACAS:

Cinco momentos-chave da Venezuela de Maduro

Protestos em massa que deixaram dezenas de mortos, colapso econômico, sanções, um presidente paralelo apoiado por Washington: o conflito marcou o governo de Nicolás Maduro, que pretende assumir um novo mandato na Venezuela na sexta-feira, 10 de janeiro.

(Venezuela governo manifestações eleições, 600 palavras, a ser transmitida)

=== EUA INCÊNDIO ===

LOS ANGELES:

Incêndios provocam medo nos subúrbios de Los Angeles

Os bombeiros combatem, nesta quarta-feira, incêndios violentos nos subúrbios de Los Angeles, lar de muitas celebridades de Hollywood, onde vários edifícios foram devorados pelas chamas alimentadas por ventos com força de furacão.

(EUA incêndios gente, 500 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BELÉM:

Com seus paradoxos, Belém aperta o passo para sediar primeira COP na Amazônia

Após servir uma cuia de açaí com dourado frito a um frequentador do mercado Ver-O-Peso, cartão postal de Belém, Sandra da Costa lava as mãos e comemora: "A reforma que a gente estava esperando há muito tempo saiu".

(Brasil clima COP30 meio ambiente Amazônia, 704 palavras, já transmitida)

Também anunciada na Pauta Especial COP30

MÃE DO RIO, Pará:

Mercado de carbono, o novo El Dorado da Amazônia brasileira?

Com a ajuda de um tubo metálico, um operário insere uma muda no solo. Dois passos adiante, ele coloca outra.

(Brasil carbono clima COP30 meio-ambiente empresas Amazônia, 1060 palavras, já transmitida)

Também anunciada na Pauta Especial COP30

-- EUROPA

MADRI:

Pedro Sánchez critica Elon Musk e alerta contra retorno do fascismo

O presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, acusou nesta quarta-feira (8) o bilionário Elon Musk de incitar ao "ódio" e alertou para o retorno do fascismo, durante um discurso nos 50 anos da morte do ditador Francisco Franco.

(Espanha política EUA ditadura, 500 palavras, a ser transmitida)

ROMA:

Jornalista Cecilia Sala é libertada no Irã e volta à Itália

A jornalista italiana Cecilia Sala, presa em 19 de dezembro no Irã por “violar as leis” da República Islâmica, foi libertada e está sendo repatriada, anunciou o governo italiano nesta quarta-feira (8).

(mídia Irã diplomacia prisioneiros Itália, 459 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Reino Unido implementa novos procedimentos burocráticos para visitantes de países não europeus

A partir desta quarta-feira (8), os visitantes de 48 países não europeus, incluindo 11 da América Latina como Brasil, Argentina e México, terão que obter uma Autorização Eletrônica de Viagem (eTA), que custa 10 libras (quase R$ 76 na cotação atual), para entrar no Reino Unido.

(Brasil Argentina AméricaLatina transporte México GB turismo, 647 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE sob pressão ante provocações das gigantes da tecnologia

Confrontada com os recentes ataques de gigantes tecnológicos norte-americanos como X e Meta, alinhados com Donald Trump, a UE tem o desafio de demonstrar que possui as ferramentas jurídicas e políticas para se defender.

(UE mídia internet desinformação legislação, 500 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Princesa Catherine completa 43 anos em plena batalha contra o câncer

A princesa Catherine completa 43 anos nesta quinta-feira enquanto luta contra um câncer diagnosticado em março, cuja natureza não divulgou e que a submeteu a uma quimioterapia, concluída em setembro.

(realeza saúde gente GB, 600 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Socorristas protegem do frio os afetados pelo terremoto mortal no Tibete

Milhares de socorristas procuravam sobreviventes em temperaturas congelantes nesta quarta-feira (8), após o devastador terremoto na remota região chinesa do Tibete, que tirou pelo menos 126 vidas e destruiu milhares de casas.

(China terremoto Nepal, 745 palavras, já transmitida)

SEUL:

Presidente sul-coreano suspenso resiste à prisão em sua 'fortaleza' em Seul

A residência do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, foi transformada em uma “fortaleza” com cercas de arame farpado e barricadas com veículos para proteger o líder suspenso e alvo de um mandado de prisão.

(prisão política Coreia do Sul, 567 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BOSRA, Síria:

Poderoso grupo rebelde do sul da Síria rejeita entregar armas

Os combatentes de um poderoso grupo rebelde do sul da Síria, que ajudou a derrubar o presidente Bashar al Assad, não estão convencidos a entregar suas armas e se dispersar, afirmou seu porta-voz à AFP.

(conflito Síria, 623 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MANILA:

Jornalista vencedora do Prêmio Nobel alerta sobre 'tempos perigosos' após decisão da Meta sobre fact-checking

A jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, advertiu em uma entrevista à AFP, nesta quarta-feira (7), que "tempos perigosos" estão por vir após a decisão da Meta de encerrar seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos.

(EUA Meta desinformação Filipinas internet, 500 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

Esquecida, mas não superada: covid continua matando 5 anos após seu surgimento

Cinco anos depois de a covid-19 começar a virar o mundo do avesso, o vírus ainda infecta e mata pessoas ao redor do planeta, ainda que a taxas muito menores do que no pico da pandemia.

(saúde vírus aniversário epidemia vacinas medicamentos direito, 844 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Alemães fazem a revolução da energia solar em suas varandas

Flocos de neve caem suavemente sobre os painéis solares instalados na varanda do berlinense Jens Sax, que frequentemente verifica seu telefone para ver quanta eletricidade está sendo gerada.

(clima carvão energia política eletricidade Alemanha, 619 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com