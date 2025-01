O presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, acusou nesta quarta-feira (8) o bilionário Elon Musk de atacar "abertamente" as instituições e de incitar ao "ódio", durante um discurso proferido no início dos eventos pelo 50º aniversário da morte de Franco.

Sem identificar pelo nome o dono da rede social X, Sánchez disse que "o homem mais rico do planeta" lidera uma "internacional reacionária" que "ataca abertamente as nossas instituições, incita ao ódio e apela abertamente a apoiar os herdeiros do nazismo na Alemanha nas próximas eleições".

"Tudo isso é um problema, é um desafio que deveria instigar a todos nós que acreditamos na democracia", disse o líder socialista no Museu Reina Sofia, em Madri, que abriga "Guernica", de Pablo Picasso, um símbolo anti-franquista.

Musk, um grande aliado do presidente americano eleito, Donald Trump, gerou preocupação em toda a Europa com os seus recentes ataques incendiários a líderes do continente, como o trabalhista britânico, Keir Starmer, e o social-democrata alemão, Olaf Scholz, e com o seu apoio à extrema direita.

Além disso, Musk expressou o seu apoio ao partido alemão de extrema direita AfD, antes das eleições antecipadas na Alemanha, marcadas para 23 de fevereiro.

