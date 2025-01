A polícia indiciou nesta quarta-feira um funcionário do santuário de elefantes onde uma turista espanhola morreu no sul da Tailândia, informaram as autoridades.

A mulher de 23 anos foi atingida pela tromba do animal assustado enquanto o banhava no centro de cuidados de elefantes de Koh Yao, na província de Phang Nga.

Segundo os agentes, o homem agiu com negligência ao não tomar medidas para evitar o incidente fatal.

"Nós o indiciamos por negligência que causou a morte e ele será levado ao tribunal hoje", disse à AFP o chefe da polícia local, Jaran Bangprasert.

O funcionário, que segundo a imprensa local é um tailandês de 38 anos, pode ser condenado a até 10 anos de prisão e multa de 200 mil bahts (34 mil reais).

Nos últimos 12 anos, os elefantes selvagens mataram 227 pessoas na Tailândia, incluindo turistas, segundo o Departamento de Parques Nacionais e Conservação de Vida Silvestre e Florestas.

Em dezembro, uma mulher de 49 anos foi morta por um elefante em um parque nacional na província de Loei, no norte do país.

Dar banho em elefantes é uma atividade popular entre os turistas na Tailândia. Cerca de 2.800 animais são mantidos para fins turísticos em todo o país, segundo a ONG World Animal Protection.

Os defensores dos direitos dos animais argumentam que banhos podem estressar os animais e não são permitidos em alguns santuários do país.

