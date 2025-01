Promessa do tênis brasileiro, João Fonseca será o trunfo da equipe do Brasil para os Qualifiers 2025 da Copa Davis contra a França, no início de fevereiro, segundo a lista de relacionados divulgada nesta segunda-feira (6).

A joia carioca, de 18 anos e 113º no ranking mundial da ATP, disputará pelo terceira vez o torneio após fazer parte da participação inédita do Brasil na fase de grupos na temporada passada.

Fonseca chegará em boa fase para a chave que acontecerá nos dias 1 e 2 de fevereiro no Palais des Sports Jean Ros, em Orleans, centro-norte da França.

Em dezembro, ele se tornou o primeiro latino-americano a conquistar o título do Next Generation (ATP NextGen) e o segundo tenista mais jovem a conquistá-lo, atrás do italiano Jannik Sinner e à frente do espanhol Carlos Alcaraz.

No sábado, logo no início do ano, conquistou seu segundo troféu Challenger ao vencer o Canberra Open, da categoria 125.

Fonseca será acompanhado no torneio de simples por Thiago Wild, o brasileiro mais bem colocado no ranking (76º), e Matheus Pucinelli (300º), informou a Confederação Brasileira de Tênis em comunicado.

Thiago Monteiro (106º), que integra regularmente a equipe brasileira, é o grande ausente para a primeira série da temporada.

"Escolhi esses nomes pensando nas condições que vamos enfrentar na França, já que Wild e Fonseca têm estilos que se encaixam no carpete com quadra coberta", disse o capitão brasileiro Jaime Oncins na nota.

"Acho que esta é a equipe certa para enfrentar os nossos adversários", acrescentou.

Para as duplas, o capitão convocou a dupla formada por Rafael Matos (36º no ranking da categoria) e Marcelo Melo (39º).

A França terá Ugo Humbert (14º), Arthur Fils (20º), Giovanni Mpetshi Perricard (30º) e Pierre-Hugues Herbert (149º).

Quem vencer este confronto entre brasileiros e franceses avançará para a segunda fase, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Eslováquia e Croácia.

