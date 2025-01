O governo da Venezuela rompeu, nesta segunda-feira (6), relações com o Paraguai após o apoio de Assunção ao opositor Edmundo González Urrutia, adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, que ele denuncia como fraudulentas.

"A Venezuela decidiu, em pleno exercício de sua soberania, romper relações diplomáticas com a República do Paraguai e proceder com a retirada imediata de seu pessoal diplomático credenciado no país", indicou a Chancelaria em um comunicado, reagindo a uma conversa por telefone na qual o presidente paraguaio, Santiago Peña, expressou apoio a González.

