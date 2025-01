Uma autoridade do Hamas informou neste domingo à AFP que o movimento islamita palestino está disposto a libertar 34 reféns israelenses na Faixa de Gaza no que chamou de "primera fase" de um acordo com Israel.

O Hamas "aceitou libertar 34 prisioneiros de uma lista facilitada por Israel, na primeira fase de um acordo de troca de prisioneiros", disse a fonte.

bur-sdu/feb/meb/eg/lb