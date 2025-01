O Barcelona começou a Copa do Rei 2024/2025 com uma goleada por 4 a 0 sobre o Barbastro, da quarta divisão espanhola, em um sábado (4) que teve a derrota do Sevilla por 4 a 1 diante do Almería, líder da segunda divisão.

O time catalão, em turbulência nos últimos dias pelo caso de Dani Olmo e Pau Víctor, que não puderam ser reinscritos para o restante da temporada por questões administrativas, não teve dificuldades para bater o modesto adversário.

O polonês Robert Lewandowski se destacou marcando dois gols (31' e 47') com duas assistências de Pablo Torre, que marcou o quarto do Barça (56'). Antes de tudo isso, Eric García fez o primeiro (21').

O duelo com o Barbastro também marcou a estreia do experiente goleiro Wojciech Szczesny.

Com o dever cumprido, o Barcelona agora viaja à Arábia Saudita para disputar na semana que vem a Supercopa da Espanha.

- Sevilla eliminado -

O sábado foi mais traumático para o Sevilla, que foi goleado por 4 a 1 pelo Almería e se tornou segunda vítima ilustre da rodada, depois da eliminação do Mallorca diante do Pontevedra (4ª divisão), na sexta-feira.

Isaac Romero abriu o placar para o Sevilla logo aos cinco minutos, mas o Almería, que jogava em casa, conseguiu a virada no segundo tempo com um gol do sérvio Marko Milovanovic (49') e um hat-trick do colombiano Luis Suárez (55', 78' e 90'+6).

Quem confirmou o favoritismo nos primeiros duelos de sábado foram Betis e Osasuna, que se classificaram para as oitavas de final vencendo equipes da segunda divisão, Huesca (1 a 0) e Tenerife (2 a 1), respectivamente.

Também neste sábado, o campeão Athletic Bilbao estreia nesta edição do torneio contra o UD Logroñés (4ª divisão), enquanto o Atlético de Madrid visita o Marbella (3ª divisão).

-- Resultados e programação da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:

- Sexta-feira:

Racing Club Ferrol (2ª) - (+) Rayo Vallecano 1 - 3

(+) Pontevedra CF (4ª) - Mallorca 3 - 0

Granada (2ª) - (+) Getafe 0 - 1 (após prorrogação)

- Sábado:

Huesca (2ª) - (+) Betis 0 - 1

Tenerife (2ª) - (+) Osasuna 1 - 2

(+) Almería (2ª) - Sevilla 4 - 1

Barbastro (4ª) - (+) Barcelona 0 - 4

(17h30) Marbella (3ª) - Atlético de Madrid

UD Logroñés (4ª) - Athletic Bilbao

- Domingo:

(08h00) Ourense (3ª) - Valladolid

Elche (2ª) - Las Palmas

(11h30) Cartagena (2ª) - Leganés

Ponferradina (3ª) - Real Sociedad

Racing Santander (2ª) - Celta de Vigo

- Segunda-feira:

(15h00) CD Minera (4ª) - Real Madrid

- Terça-feira:

(19h00) Eldense (2ª) - Valencia

(+): classificados para a próxima fase.

bur-dr/cb