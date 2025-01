O primeiro-ministro conservador da Áustria, Karl Nehammer, anunciou neste sábado (4) que vai renunciar como chanceler e presidente do seu partido “nos próximos dias”, depois de encerrar as negociações com os social-democratas para tentar formar um governo.

“Após a ruptura das negociações de coalizão, deixarei minhas funções como chanceler e presidente do Partido Popular nos próximos dias e permitirei uma transição ordenada”, informou Nehammer na rede social X, mais de três meses depois das eleições legislativas de 29 de setembro, vencidas pela extrema direita.

O partido liberal Neos decidiu ontem se retirar das negociações tripartites para formar um governo centrista. O objetivo era marginalizar o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), de extrema direita, que venceu as últimas eleições parlamentares.

O FPÖ obteve 28,8% dos votos, mas não conseguiu encontrar aliados para formar um governo. O Partido Popular Austríaco (ÖVP) ficou em segundo lugar, com 26,3% dos votos, seguido pelo Partido Social Democrata Austríaco (SPÖ, centro-esquerda), com 21,1%.

Esses resultados levaram Nehammer a iniciar conversas com o SPÖ e o Neos para formar um governo, mas elas foram interrompidas nesta sexta-feira, com a retirada do Neos.

Os dois partidos centristas restantes haviam dito que queriam continuar. No entanto, neste sábado, Nehammer anunciou no X que “um acordo com o SPÖ é impossível em questões fundamentais. Estamos, portanto, encerrando as negociações.”

