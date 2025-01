PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VENEZUELA OPOSIÇÃO ARGENTINA: Opositor venezuelano González Urrutia se reúne com Javier Milei em Buenos Aires

COREIA DO SUL POLÍTICA MANIFESTAÇÕES: Sul-coreanos protestam a favor e contra prisão de presidente afastado

=== VENEZUELA OPOSIÇÃO ARGENTINA ===

BUENOS AIRES:

Opositor venezuelano González Urrutia se reúne com Javier Milei em Buenos Aires

O opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições da Venezuela, reuniu-se com o presidente argentino Javier Milei neste sábado (4) em Buenos Aires, onde foi ovacionado por centenas de venezuelanos, poucos dias antes da contestada posse de Nicolás Maduro em Caracas.

(Argentina diplomacia eleições política, 600 palavras, a ser transmitida)

=== COREIA DO SUL POLÍTICA MANIFESTAÇÕES ===

SEUL:

Sul-coreanos protestam a favor e contra prisão de presidente afastado

Milhares de sul-coreanos protestaram a favor e contra o presidente afastado Yoon Suk Yeol em Seul neste sábado (4), um dia depois de uma tentativa fracassada de prender o líder após sua breve imposição da lei marcial.

(motim política CoreiadoSul, 501 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

Plains (Georgia, Estados Unidos):

Último adeus à Jimmy Carter terá seis dias de homenagens nos Estados Unidos

Os Estados Unidos se despedirão do ex-presidente Jimmy Carter neste sábado (4) com seis dias de cerimônias fúnebres, terminando com um funeral de Estado em Washington e o sepultamento em seu estado natal, a Geórgia.

(EUA política direitos morte, 659 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia promete 'represálias' à Ucrânia por disparo de mísseis americanos

A Rússia afirmou, neste sábado (4), que derrubou os mísseis americanos ATACMS disparados pela Ucrânia no dia anterior e prometeu "represálias" pelo ataque, que o Kremlin retratou como uma linha vermelha no conflito.

(Rússia Ucrânia conflito ForçasArmadas, 500 palavras, a ser transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA:

Mais de 30 mortos em Gaza após retomada de negociações para trégua

Mais de 30 pessoas morreram em bombardeios israelenses em Gaza neste sábado (4), anunciou a Defesa Civil do território palestino, um dia depois que o Hamas anunciou a retomada das negociações indiretas com Israel para uma trégua após quase 15 meses de guerra.

(Israel conflito palestinos Gaza Hamas, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com