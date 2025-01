Pelo menos 19 pessoas, incluindo oito crianças, foram mortas em bombardeios israelenses em Gaza, anunciou neste sábado (4) a Defesa Civil deste território, palco de mais de um ano de guerra entre Israel e o Hamas.

Segundo socorristas palestinos, um ataque aéreo durante a madrugada contra a casa da família Al Gul, na Cidade de Gaza, matou 11 pessoas, incluindo sete crianças e uma mulher.

"A casa, onde várias pessoas deslocadas estavam abrigadas, foi completamente destruída", disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal.

"Era um prédio de dois andares, e várias pessoas ainda estão sob os escombros. Além disso, vários drones israelenses dispararam, principalmente contra motoristas de ambulância", acrescentou.

O Exército israelense não respondeu aos contatos feitos pela AFP.

Imagens filmadas pela AFP no bairro de Shejaiya, no leste da Cidade de Gaza, mostram moradores fazendo buscas entre os escombros ainda fumegantes e cadáveres alinhados no chão, cobertos por lençóis brancos.

"Fomos acordados por uma enorme explosão, tudo tremeu. Fiquei surpreso ao ver que era a casa de nossos vizinhos, a família Al Gul. Havia crianças e mulheres morando lá. Não havia ninguém procurado [pelas autoridades] ou perigoso", testemunha Ahmed Musa.

A Defesa Civil de Gaza anunciou que cinco agentes de segurança, que acompanhavam comboios de ajuda humanitária, foram mortos em um bombardeio israelense quando seu carro estava a caminho de Khan Yunis, no sul do estreito território palestino.

Mahmud Basal acusou o Exército israelense de atacá-los "deliberadamente" para "prejudicar a cadeia humanitária e aumentar o sofrimento" da população de Gaza, acusações às quais as forças israelenses ainda não responderam.

Os socorristas locais também anunciaram a morte de três membros da mesma família, incluindo uma criança, no bombardeio de sua casa em Khan Yunis.

O conflito em Gaza começou após o ataque do grupo islamista em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que matou 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais.

A campanha de retaliação israelense em Gaza matou mais de 45.600 palestinos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

